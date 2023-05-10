Названа периодичность прямых рейсов из Москвы в Грузию

Российские авиакомпании будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Минтранса РФ.

В ведомстве отметили, что перелеты будут совершаться на самолетах российского производства. Какие авиакомпании начнут выполнять полеты — пока не уточняется.

Напомним, что 10 мая президент России Владимир Путин подписал указ, который отменяет с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Исключения составляют въезжающие в РФ в целях работы, либо на срок более 90 дней для временного пребывания в стране, в том числе для получения образования.