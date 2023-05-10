Александр Розенбаум поддержал арестованную за спектакль Беркович

Автор-исполнитель Александр Розенбаум поддержал режиссера Евгению Беркович, арестованную и находящуюся под следствием по подозрению об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол». Об этом сообщает РБК.
По словам Розенбаума, Беркович и драматург Светлана Петрийчук, также арестованная после возбуждения уголовного дела, представили постановку «об обманутых женщинах», с отношением к которой правоохранители «переборщили». «Мы понимаем, что кому-то захотелось, но мы же умные люди, у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно такие вещи... В кандалах двух девушек», — сказал артист на своем концерте, сказав, что «пора включать заднюю».
Он также напомнил посетителям концерта о фильме Веры Глаголевой «Одна война» (2009) о женщинах, родивших детей от немцев во время оккупации.
«Я никогда не мог, и никто бы из вас не мог представить, что Веру бы притянули за оправдание фашизма», — сказал Розенбаум.
Героини пьесы «Финист Ясный Сокол» — решившие виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и приехать к ним в Сирию российские женщины. Спектакль по пьесе в 2022 году получил две «Золотые маски».
Личное поручительство за Беркович также дали Павел Лунгин, Константин Райкин, Анна Федермессер, Олег Меньшиков, Вениамин Смехов и другие деятели культуры.