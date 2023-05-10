Александр Розенбаум поддержал арестованную за спектакль Беркович

По словам Розенбаума, Беркович и драматург Светлана Петрийчук, также арестованная после возбуждения уголовного дела, представили постановку «об обманутых женщинах», с отношением к которой правоохранители «переборщили». «Мы понимаем, что кому-то захотелось, но мы же умные люди, у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно такие вещи... В кандалах двух девушек», — сказал артист на своем концерте, сказав, что «пора включать заднюю».