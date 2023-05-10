Кинолог оценил идею ввести штрафы за самовыгул собак

Да, хозяин собаки должен быть ответственным человеком. С этим я согласен. Но штрафовать людей нужно лишь в том случае, если самовыгул его собаки был доказан. Для этого понятия должно быть четкое определение. Ведь бывает и такое, что собака просто сбежала от хозяина, — например, вырвалась из ошейника, чего-то испугавшись. Кроме того, недисциплинированные собаки могут сбежать от хозяина, уйти на два-три километра, когда их просто отпускают погулять. Вот такие случаи, когда хозяин не хотел отпускать животное, оно сбежало, а он носится в его поисках, будут считаться самовыгулом?



Но если человек выпускает собаку на улицу, а сам сидит дома и наблюдает через форточку, как она самостоятельно гуляет - это безобразие. За это действительно нужно штрафовать. Нужно штрафовать и тех, кто не может, например, создать условия для содержания собаки на своем участке. Часто собаки просто выламывают часть забора, сбегают, а потом нападают на людей... При этом во многих поселках или деревнях большинство их жителей знает, кому именно принадлежит та или иная собака. Многие нерадивые хозяева их постоянно выпускают. Но это люди, которые, скорее всего, обременены какой-либо зависимостью - алкогольной или наркотической. И это люди, которые просто по жизни являются откровенными хамами. Они не признают никаких порядков, не признают мнения окружающих. И их надо наказывать.



Константин Карапетьянц Президент региональной общественной организации «Кинология XXI век»