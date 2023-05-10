Кинолог оценил идею ввести штрафы за самовыгул собак
Кинолог Константин Карапетьянц в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу депутата Госдумы Александра Спиридонова начать штрафовать хозяев собак за самовыгул питомцев, а также ввести обязательное чипирование домашних собак и кошек.
Да, хозяин собаки должен быть ответственным человеком. С этим я согласен. Но штрафовать людей нужно лишь в том случае, если самовыгул его собаки был доказан. Для этого понятия должно быть четкое определение. Ведь бывает и такое, что собака просто сбежала от хозяина, — например, вырвалась из ошейника, чего-то испугавшись. Кроме того, недисциплинированные собаки могут сбежать от хозяина, уйти на два-три километра, когда их просто отпускают погулять. Вот такие случаи, когда хозяин не хотел отпускать животное, оно сбежало, а он носится в его поисках, будут считаться самовыгулом?
Но если человек выпускает собаку на улицу, а сам сидит дома и наблюдает через форточку, как она самостоятельно гуляет - это безобразие. За это действительно нужно штрафовать. Нужно штрафовать и тех, кто не может, например, создать условия для содержания собаки на своем участке. Часто собаки просто выламывают часть забора, сбегают, а потом нападают на людей... При этом во многих поселках или деревнях большинство их жителей знает, кому именно принадлежит та или иная собака. Многие нерадивые хозяева их постоянно выпускают. Но это люди, которые, скорее всего, обременены какой-либо зависимостью - алкогольной или наркотической. И это люди, которые просто по жизни являются откровенными хамами. Они не признают никаких порядков, не признают мнения окружающих. И их надо наказывать.
Константин КарапетьянцПрезидент региональной общественной организации «Кинология XXI век»
Специалист подчеркнул, что домашние собаки, которые гуляют без надзора хозяев или просто потерялись, не способны долго выживать в новых для себя условиях - на улице.
"С породистыми собаками вопросов мало. Если такая собака убежала от хозяина - она не выживет, у нее будет серьезнейшая конкуренция с бездомными собаками. Домашнее животное способно протянуть в городской среде максимум две недели - оно не адаптировано к такой, условно говоря, дикой жизни.
Владельцы породистых собак, как правило, редко их теряют. А если теряют, то сразу же начинают их искать. Выбрасывают таких животных крайне редко", — рассказал эксперт.
Говоря об инициативе по обязательному чипированию домашних питомцев, кинолог выразил мнение, что эта мера не сможет решить проблему с бродячими собаками.
"Если речь идет о неконтролируемом выгуле собак, то для того, чтобы узнать, чье именно животное, чип не нужен... Чтобы проверить собаку, ее нужно отловить, зафиксировать и проверить соответствующим считывателем чипов. Но некоторые чипы - микроустройства, которые вводятся через шприц - имеют свойство мигрировать по холке, перемещаться по внутренним тканям, уходя в область лопатки или груди животного. А многие сотрудники, отлавливающие бродячих собак, этого не знают. Там много специфичных вопросов.
При этом у нас все домашние собаки уже зарегистрированы в ветеринарных клиниках, где им делают плановые прививки. Потому что если прививки нет - это нарушение, прививка от бешенства сейчас обязательна для всех", — отметил Карапетьянц.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Александр Спиридонов выступил с инициативой начать штрафовать владельцев домашних животных, отправляющих питомцев на самовыгул. Парламентарий подготовил ряд поправок в закон "Об ответственном обращении с животными". В тексте предполагается приравнять безнадзорный выгул питомцев к выбрасыванию их на улицу и штрафовать владельцев в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ, не менее 16 242 рублей). Кроме того, в рамках инициативы Спиридонов предложил ввести меру по обязательному чипированию питомцев.