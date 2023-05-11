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Стало известно, когда российские авиакомпании могут начать полеты в Грузию

Российские авиакомпании могут начать полеты в Грузию уже на следующей неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Стало известно, когда авиакомпании РФ могут начать полеты в Грузию
© globallookpress.com

«Старт полетов из России в Грузию планируется на следующей неделе», — сказал он.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что полеты между Россией и Грузией могут возобновиться в течение месяца.

По его словам, если Грузия не выдвинет сложные условия, то в течение месяца между странами могут возобновиться прямые рейсы. Мурадян также подчеркнул, что российской туриндустрии Грузия нужна и интересна.

Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года, также был снова введен безвизовый режим для граждан Грузии, приезжающих в Россию. Министерство иностранных дел Российской Федерации отменило рекомендацию для россиян не посещать Грузию.

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