МИД отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию

МИД РФ отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве подчеркнули, что прямое авиасообщение России и Грузии восстанавливается. В ближайшее время эту ситуацию прокомментируют в Минтрансе РФ.

В МИД также отметили, что решения президента России Владимира Путина об отмене безвизового режима для граждан Грузии и возобновления полетов российских авиакомпаний в страну идут в русле подхода Москвы об облегчении условий общения и контактов между гражданами двух стран.

Напомним, что 10 мая президент подписал указ, который отменяет с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Исключения составляют въезжающие в РФ в целях работы, либо на срок более 90 дней для временного пребывания в стране, в том числе для получения образования.