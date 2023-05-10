$76.82-1.7984.91-2.09

МИД отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию

МИД РФ отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

МИД отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию
© РИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что прямое авиасообщение России и Грузии восстанавливается. В ближайшее время эту ситуацию прокомментируют в Минтрансе РФ.

В МИД также отметили, что решения президента России Владимира Путина об отмене безвизового режима для граждан Грузии и возобновления полетов российских авиакомпаний в страну идут в русле подхода Москвы об облегчении условий общения и контактов между гражданами двух стран.

Напомним, что 10 мая президент подписал указ, который отменяет с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Исключения составляют въезжающие в РФ в целях работы, либо на срок более 90 дней для временного пребывания в стране, в том числе для получения образования.

Кроме того, глава государства снял запрет для российский авиакомпаний на полеты в Грузию, а также разрешил продажи туров в республику.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий