МВД России не зафиксировало происшествий во время празднования Дня Победы

Министерство внутренних дел России проинформировало, что не зафиксировало происшествий в ходе праздничных мероприятий по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. Её заявление приводит РИА Новости.

По её словам, праздничные мероприятия состоялись в 7,4 тыс. населённых пунктов России. Было организованы более 14 тыс. военных парадов, митингов, концертов и памятных церемоний.

Правопорядок обеспечивался силами около 242 тыс. полицейских, сотрудников Росгвардии, сотрудниками ЧОП и представителями общественности.

«Благодаря принятым мерам, правонарушений во время проводимых мероприятий не допущено», — заявила она.