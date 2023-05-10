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МВД России не зафиксировало происшествий во время празднования Дня Победы

Министерство внутренних дел России проинформировало, что не зафиксировало происшествий в ходе праздничных мероприятий по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

МВД России не зафиксировало происшествий во время празднования Дня Победы
© ТАСС

Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. Её заявление приводит РИА Новости.

По её словам, праздничные мероприятия состоялись в 7,4 тыс. населённых пунктов России. Было организованы более 14 тыс. военных парадов, митингов, концертов и памятных церемоний.

Правопорядок обеспечивался силами около 242 тыс. полицейских, сотрудников Росгвардии, сотрудниками ЧОП и представителями общественности.

«Благодаря принятым мерам, правонарушений во время проводимых мероприятий не допущено», — заявила она.

9 мая в Москве на нескольких площадках прошёл праздничный салют в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. RT вёл прямую трансляцию.

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