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В Крыму прогнозируют заморозки

Спасатели предупредили о заморозках в Крыму. Об этом сообщается в среду на сайте ГУ МЧС по республике.

В Крыму прогнозируют заморозки
© РИА Новости

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 11 и 12 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур".

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