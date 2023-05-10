В Крыму прогнозируют заморозки
Спасатели предупредили о заморозках в Крыму. Об этом сообщается в среду на сайте ГУ МЧС по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 11 и 12 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур".