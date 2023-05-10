Россиянам стали в семь раз реже одобрять шенгенские мультивизы

Отраслевой портал SchengenVisaInfo.com выяснил, что в 2022 году каждый десятый россиянин, обратившийся за шенгенской визой, получил отказ, а мультивизы стали выдавать в семь раз реже по сравнению с допандемийным 2019-м. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По подсчетам SchengenVisaInfo, в 2022 году россияне подали 687 тысяч заявлений на шенгенские визы. Это больше, чем 536 тысяч заявлений в 2021 году и 654 тысячи заявлений в 2020-м, но в шесть раз меньше, чем в 2019 году.

В 2022-м отказ в визах получили более 68,7 тысячи россиян (каждый десятый заявитель), это в три раза больше, чем в 2021 году, и в четыре раза больше статистики отказов 2020-го. В 2019 году доля отказов россиянам в шенгенских визах была одной из самых низких в мире и составляла 1,5 процента от всех заявок.

В 2022 году россияне получили чуть меньше 604 тысяч шенгенских виз, 437,6 тысячи из которых (72 процента) - многократные. В 2021-м мультивиз у россиян было 451,6 тысячи, в 2020 году - 499 тысяч, а в 2019-м - 3,3 миллиона. Таким образом, по сравнению с 2019 годом россияне стали получать шенгенские мультивизы в 7,5 раза реже.

В сентябре 2022 года ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией. После этого консульский сбор при оформлении шенгенских виз вырос с 35 до 80 евро, увеличилось число требуемых от россиян документов, сроки оформления и выдачи виз.

В МИД РФ заявляли, что ЕС стал редко выдавать россиянам многократные визы, а некоторые из стран Евросоюза установили «заведомо невыполнимые условия» для получения виз.