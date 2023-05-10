В Госдуме предложили ввести новый штраф для хозяев собак

Депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Спиридонов предложил штрафовать хозяев животных за самовыгул их питомцев. Об этом сообщила газета «Известия».

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Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными». Помимо прочего, Спиридонов просит обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу. По данным газеты, поправки в виде законопроекта могут быть внесены уже в мае.

По мнению парламентария, безнадзорный выгул собак, самовыгул, следует приравнять в выбрасыванию животных на улицу. Депутат предлагает штрафовать хозяев в размере МРОТ. Например, в Москве хозяину за ненадлежащее отношение к животному будет грозить штраф в размере 24 801 рубля, в Ставропольском крае — 20 024 рублям, а в Ульяновской области — 17 270 рублям.

При этом автор отмечает, что установить личность хозяина питомца сегодня можно только с помощью чипа, однако маркирование животных сегодня осуществляется на добровольной основе. В связи с этим, при отсутствии чипа найти хозяина практически невозможно.

Для решения данной проблемы еще одной нормой законопроекта, заверил Спиридонов, станет обязательное чипирование домашних питомцев, в частности собак и кошек.