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Депутат Госдумы Спиридонов предложили штрафовать хозяев собак за самовыгул питомцев

Депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Спиридонов предложил штрафовать хозяев животных за самовыгул их питомцев. Об этом сообщила газета «Известия».

В Госдуме предложили ввести новый штраф для хозяев собак
© Pexels

Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными». Помимо прочего, Спиридонов просит обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу. По данным газеты, поправки в виде законопроекта могут быть внесены уже в мае.

По мнению парламентария, безнадзорный выгул собак, самовыгул, следует приравнять в выбрасыванию животных на улицу. Депутат предлагает штрафовать хозяев в размере МРОТ. Например, в Москве хозяину за ненадлежащее отношение к животному будет грозить штраф в размере 24 801 рубля, в Ставропольском крае — 20 024 рублям, а в Ульяновской области — 17 270 рублям.

Ответственность перед животными

При этом автор отмечает, что установить личность хозяина питомца сегодня можно только с помощью чипа, однако маркирование животных сегодня осуществляется на добровольной основе. В связи с этим, при отсутствии чипа найти хозяина практически невозможно.

Для решения данной проблемы еще одной нормой законопроекта, заверил Спиридонов, станет обязательное чипирование домашних питомцев, в частности собак и кошек.

Ранее сообщалось, что глава поселка Карла Либкнехта Курской области Александр Туточкин ответил на жалобу местного жителя на бездомных собак предложением открыть заведение, продающее шаурму.

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