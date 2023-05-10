Юрий Башмет стал почетным гражданином Ярославской области

Знак почетного гражданина Ярославской области Юрию Башмету вручил губернатор Михаил Евраев на заключительном концерте пятнадцатого Международного музыкального фестиваля, ежегодно проходящего в регионе под руководством маэстро.

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По словам главы области, это знак признательности за поддержку талантливой молодежи, колоссальную образовательную и просветительскую работу, а также за то, что регион ежегодно становится центром культурной жизни страны.

- Фестиваль Юрия Башмета - это всегда праздник для зрителей, значимое культурное событие для области и уникальная возможность для молодых музыкантов. Фестиваль дал жителям области прекрасную возможность услышать мировые шедевры в исполнении ведущих солистов и коллективов страны, - подчеркнул Михаил Евраев.

Юрий Башмет признался, что ему очень приятно получить награду в день великого праздника Победы.

- Душа любви к фестивалю пятнадцать лет росла и выразилась в виде такой награды. Я получил подтверждение вашей любви ко мне. А мою вы и так знаете, - сказал со сцены маэстро.

Пятнадцатый по счету Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета проходил в городах и поселках Ярославской области с 1 по 9 мая. В этом году концерты состоялись в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Данилове, селе Вятском, поселках Пречистое и Некрасовское. Кроме того, в программу фестиваля входили мастер-классы, которые проводили международные духовая академия и академия барокко, а также региональный образовательный центр Юрия Башмета в Ярославле.