Салют в честь 78-го Дня Победы прошел в Москве

В Москве 9 мая в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет праздничный салют. «Рамблер» проведет его онлайн-трансляцию.

Торжественные и красочные залпы грянут в 22:00. Продолжительность салюта составит около 10 минут, небо столицы украсят свыше 12 тысяч фейерверков.

В общей сложности, москвичи увидят свыше 70 видов фейерверочных изделий, в том числе, «Светлану», «Ассоль», «Рубин», «Вегу», «Фиалку».

Звуковое сопровождение салюта будет обеспечено 30-ю залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Праздничный фейерверк предположительно будет запущен с тех же площадок, что и в предшествующие годы. В частности, из Таганского, Лианозовского, Измайловского и других парков, сада «Эрмитаж».

Напомним, что традиция салютовать героям Великой Отечественной войны родилась 5 августа 1943 года, когда Красная армия освободила Орел и Белгород.