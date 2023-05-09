Стриженова оценила вклад супруги Костомарова в выздоровление мужа
8 мая 2023 года Роман Костомаров вышел на связь с подписчиками. В личном блоге он опубликовал свое фото и поблагодарил всех, кто помогал его спасать и поддерживал в это тяжелое время.
Телеведущая Екатерина Стриженова прокомментировала ситуацию.
«Оксана! Это твоя победа над обстоятельствами. Вымолила!» — написала она.
Действительно, фигуристка Оксана Домнина практически каждый день проводила в больнице, поддерживая супруга и организовывая ему максимально возможно лучшие условия для выздоровления, - рассказывает gazeta.ru.
Напомним, что в январе 2023 года Костомарова госпитализировали с пневмонией. После этого у фигуриста развился некроз тканей из-за бактерии. Ему пришлось частично ампутировать конечности.