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В России выявили рост въезжающих из Прибалтики, Польши и Финляндии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России выявила рост въезжающих в страну из Финляндии, Польши и стран Прибалтики. О том, из каких стран в РФ чаще всего приезжали в январе-марте 2023 года, сообщается в материале РБК.

В России выявили рост въезжающих из Прибалтики, Польши и Финляндии
© РИА Новости

Отмечается, что в указанный период число приезжающих в страну европейцев увеличилось на 11,8 процента в сравнении с прошлым годом. Так, в 2023 году в России зафиксировали 113,9 тысяч таких поездок против 101,9 — в 2022.

При этом наиболее часто страну посещали граждане Латвии, Литвы, Финляндии, Польши и Эстонии.

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