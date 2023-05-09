В России выявили рост въезжающих из Прибалтики, Польши и Финляндии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России выявила рост въезжающих в страну из Финляндии, Польши и стран Прибалтики. О том, из каких стран в РФ чаще всего приезжали в январе-марте 2023 года, сообщается в материале РБК.

Отмечается, что в указанный период число приезжающих в страну европейцев увеличилось на 11,8 процента в сравнении с прошлым годом. Так, в 2023 году в России зафиксировали 113,9 тысяч таких поездок против 101,9 — в 2022.