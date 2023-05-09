Алла Пугачева обратилась к ветеранам в День Победы

Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала архивные фотографии в День Победы. Певица показала, как сидит с ветеранами Великой Отечественной войны за одним столом.

Пугачева обратилась к ветеранам в День Победы. Певица показала фотографии прошлых лет, где она сидит с защитниками страны за праздничным столом. На одном из снимков можно увидеть, как певица исполняет для них песню.