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Алла Пугачева обратилась к ветеранам в День Победы

Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала архивные фотографии в День Победы. Певица показала, как сидит с ветеранами Великой Отечественной войны за одним столом.

Алла Пугачева обратилась к ветеранам в День Победы
© globallookpress.com

Пугачева обратилась к ветеранам в День Победы. Певица показала фотографии прошлых лет, где она сидит с защитниками страны за праздничным столом. На одном из снимков можно увидеть, как певица исполняет для них песню.

«Где же вы теперь друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня», — написала артистка на своей странице в соцсети.

Напомним, что Пугачева уехала из России вскоре после начала спецоперации. Певица обосновалась в Израиле вместе с семьей.

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