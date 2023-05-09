Король Карл III поздравил сына Меган Маркл и принца Гарри с днем рождения

6 мая в Вестминстерском аббатстве прошла торжественная церемония коронации Карла III и Камиллы Паркер-Боулз. После официальной части высокопоставленные члены королевской семьи собрались на торжественном банкете в Букингемском дворце. Принц Гарри, который несмотря на разногласия с родственниками все же посетил коронацию отца, покинул Лондон сразу после церемонии, чтобы успеть на день рождения к своему сыну Арчи. На банкете Карл III поблагодарил всех близких, кто поддержал его в этот знаменательный день и поднял тост за внука, пожелав ему «счастливого четвертого дня рождения, где бы он ни был».