Мурашко: Прилепин получает всю необходимую помощь
Писатель Захар Прилепин, получивший ранения во время взрыва автомобиля, получает медицинскую помощь в необходимых объемах, рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА «Новости».
В Нижегородской области в субботу, 6 мая, злоумышленники взорвали машину Audi Q7, в салоне которой находился Захар Прилепин. В результате ЧП погиб охранник писателя Александр Шубин. Прилепин получил тяжелые ранения и был переправлен вертолетом в ближайшую клинику.
Перед проведением сложной операции врачи ввели писателя в состояние искусственной комы. После ее успешного завершения медики привели писателя в сознание.
Мурашко пояснил, что в настоящее время состояние писателя нормализовалось, он получает всю необходимую врачебную помощь.