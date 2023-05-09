Писатель Захар Прилепин, получивший ранения во время взрыва автомобиля, получает медицинскую помощь в необходимых объемах, рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА «Новости».

В Нижегородской области в субботу, 6 мая, злоумышленники взорвали машину Audi Q7, в салоне которой находился Захар Прилепин. В результате ЧП погиб охранник писателя Александр Шубин. Прилепин получил тяжелые ранения и был переправлен вертолетом в ближайшую клинику.

Перед проведением сложной операции врачи ввели писателя в состояние искусственной комы. После ее успешного завершения медики привели писателя в сознание.