$76.82-1.7984.91-2.09

Мурашко: Прилепин получает всю необходимую помощь

Писатель Захар Прилепин, получивший ранения во время взрыва автомобиля, получает медицинскую помощь в необходимых объемах, рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА «Новости».

В Нижегородской области в субботу, 6 мая, злоумышленники взорвали машину Audi Q7, в салоне которой находился Захар Прилепин. В результате ЧП погиб охранник писателя Александр Шубин. Прилепин получил тяжелые ранения и был переправлен вертолетом в ближайшую клинику.

Перед проведением сложной операции врачи ввели писателя в состояние искусственной комы. После ее успешного завершения медики привели писателя в сознание.

Прилепин заявил, что был за рулём подорвавшейся машины

Мурашко пояснил, что в настоящее время состояние писателя нормализовалось, он получает всю необходимую врачебную помощь.

16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий