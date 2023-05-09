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Опубликованы первые официальные портреты короля Карла III и королевы Камиллы

Букингемский дворец представил новые портреты короля Карла III и королевы Камиллы, сделанные после коронации. Об этом сообщает NY Post.

Опубликованы официальные портреты короля Карла III и королевы Камиллы
© Газета.Ru

Новые портреты монархов были сделаны в Тронном зале Букингемского дворца британским фотографом Хьюго Бернардом, которые на протяжении долгих лет сотрудничает с королевской семьей. На снимке Карл III запечатлен в королевской мантии и государственной короне, с державой и скипетром в руках.

Его супруга королева Камилла позирует в коронационном платье, короне и мантии королевы Марии.

Особое внимание журналисты обратили на групповой снимок британской королевской семьи. На портрете вместе с монархами запечатлены принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Анна с супругом Тимом Лоуренсом, герцогиня Софи Эдинбургская, принц Эдвард и принцесса Александра. Принц Гарри и принц Эндрю на семейном фото отсутствуют.

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Король и королева выступили с заявлением, в котором выразили «самую искреннюю и сердечную благодарность» тем, кто помог сделать коронационные выходные «таким особенным событием».

«Знать, что у нас есть ваша поддержка и ободрение, и видеть вашу доброту, выраженную в самых разных формах, было величайшим подарком на коронацию», — говорится в заявлении.

Газета.Ru
Газета.Ru
Газета.Ru
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