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В Киеве люди несут цветы к Вечному огню в парке Славы

Жители Киева в День Победы несут цветы к Вечному огню в парке Славы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В Киеве люди несут цветы к Вечному огню в парке Славы
© РИА Новости

У Вечного огня в Киеве немноголюдно. Люди подходят, кладут цветы и уходят. Никаких официальных мероприятий в честь Дня Победы на Украине не запланировано.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым 9 мая на Украине вместо Дня Победы будет отмечаться День Европы. 8 мая станет Днем памяти и победы над нацизмом.

Это решение Зеленского прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что на Украине есть очень много людей, для которых 9 мая - священный день.

Зеленский предложил отменить празднование Дня Победы 9 мая

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что киевские власти переносом Дня Победы на 8 мая пытаются стереть генетическую память украинцев.

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