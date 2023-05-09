В Киеве люди несут цветы к Вечному огню в парке Славы
Жители Киева в День Победы несут цветы к Вечному огню в парке Славы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
У Вечного огня в Киеве немноголюдно. Люди подходят, кладут цветы и уходят. Никаких официальных мероприятий в честь Дня Победы на Украине не запланировано.
Напомним, Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым 9 мая на Украине вместо Дня Победы будет отмечаться День Европы. 8 мая станет Днем памяти и победы над нацизмом.
Это решение Зеленского прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что на Украине есть очень много людей, для которых 9 мая - священный день.
Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что киевские власти переносом Дня Победы на 8 мая пытаются стереть генетическую память украинцев.