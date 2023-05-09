Путин: для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке
Россия хочет видеть будущее мирным и свободным, для нее ни на Западе, ни на Востоке нет враждебных народов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, выступая на параде Победы на Красной площади.
"Для нас - для России - нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке", - сказал глава государства.
По его словам, Россия, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет "видеть будущее мирным, свободным и стабильным".