Захарова: в 40 странах мира прошли акции в честь Дня Победы

Жители 40 стран мира на пяти континентах уже приняли участие в различных акциях в честь Дня Победы к началу 9 мая. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала .

"До 9 мая уже в 40 странах прошли акции "Бессмертного полка", прошли все акции, связанные с нашими мемориалами, субботники, торжественные собрания. 40 стран на пяти континентах, хотя именно сегодня начинается основная часть", - отметила она.

По ее словам, десятки тысяч человек по всему миру участвовали в этих мероприятиях, отдавая дань памяти погибшим борцам с фашизмом. "И наши посольства, наши дипломаты активно им в этом содействуют", - добавила Захарова.