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Захарова: акции в честь Дня Победы к началу 9 мая прошли уже в 40 странах по всему миру

Жители 40 стран мира на пяти континентах уже приняли участие в различных акциях в честь Дня Победы к началу 9 мая. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

Захарова: в 40 странах мира прошли акции в честь Дня Победы
© ТАСС

"До 9 мая уже в 40 странах прошли акции "Бессмертного полка", прошли все акции, связанные с нашими мемориалами, субботники, торжественные собрания. 40 стран на пяти континентах, хотя именно сегодня начинается основная часть", - отметила она.

По ее словам, десятки тысяч человек по всему миру участвовали в этих мероприятиях, отдавая дань памяти погибшим борцам с фашизмом. "И наши посольства, наши дипломаты активно им в этом содействуют", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что попытки оказать давление и исказить историю производят обратный эффект.

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