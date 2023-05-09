На Дальнем Востоке началось празднование Дня Победы

Празднование Дня Победы началось на Дальнем Востоке, утром во вторник в Петропавловске-Камчатском состоялся торжественный парад, передает корреспондент ТАСС.

Праздник в центре краевой столицы начался в 10:00 (01:00 мск) с парада Победы, в котором участвовали колонны личного состава парадных расчетов. У стелы "Город воинской славы" будут работать выставка военной техники и атрибутики и пункт отбора на военную службу по контракту. В 11:00 (02:00 мск) начнутся концертная программа, игры и театрализованные представления для детей и традиционный легкоатлетический пробег "Эстафета мира — 2023".

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"На старт эстафеты выйдут школьники, студенты, военнослужащие, представители молодежных, общественных организаций, трудовых коллективов, все желающие жители и гости краевого центра. Пробег пройдет поэтапно, на разные дистанции. Команды — победители и призеры — будут награждены кубками, грамотами, медалями и призами. Также специальным призом награждается победитель первого этапа в каждой группе", — сообщила пресс-служба городской администрации.

Концертная программа продлится два часа и завершится праздничным салютом, организованным командованием войск и сил на северо-востоке России. Как уточнила пресс-служба мэрии, для безопасности горожан по периметру территории проведения празднования выставлено леерное ограждение, установлены рамки металлодетекторов.

Силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и его подразделений во время праздников также работают в усиленном режиме, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Такой режим функционирования для Главного управления и его подразделений введен с утра 5 мая 2023 года и продлится до 10 мая 2023 года включительно. Традиционно в праздничные дни возрастает число бытовых пожаров и иных происшествий. Перевод на усиленный режим несения дежурства осуществлен для того, чтобы более оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и пожары, которые могут возникнуть в праздничные дни", — отметили в ведомстве.

В Петропавловске-Камчатском во вторник облачная погода, утром небольшой, днем умеренный дождь со снегом. Ветер восточный, температура воздуха — 3 5 градусов тепла.

Празднование на Чукотке

Также одним из первых регионов страны празднование Дня Победы начинает Чукотка. На центральной площади Анадыря в 12:00 (03:00 мск) пройдут торжественные мероприятия, парад и возложение цветов. По всему региону — на улицах, по радио и в автобусах — во вторник звучат песни Победы. В первой половине дня в региональном центре курсирует стилизованный под военную технику автомобиль со знаменем и песнями Победы.

Весь день будет транслироваться видеоряд "Бессмертного полка". В Анадыре его показывают на экранах торгового центра "Новомариинский", в "Кофе-студио", образовательных и социальных организациях. В 22:30 (13:30 мск) состоится салют.