Парад Победы пройдет на Красной площади в Москве

Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет во вторник на Красной площади в столице России.

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин традиционно примет парад на Красной площади. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что выступление Путина, как и каждый год, состоится, несмотря на недавнюю атаку беспилотников на Кремль. При этом Песков не стал заранее раскрывать детали речи и не уточнил, прозвучат ли в ней оценки хода специальной военной операции.

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"Готовится обычный парад. Все, что я могу сказать. Будет выступать президент, как это обычно бывает", - подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в качестве гостей на параде ждут лидеров стран СНГ. Ранее свое присутствие подтвердили президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, премьер Армении. По словам представителя Кремля, вместе с Владимиром Путиным они будут наблюдать за прохождением войск с трибуны на Красной площади. Далее лидеры возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Песков отметил, что их общее присутствие на Дне Победы - это "солидаризация глав государств, народы которых в составе единой страны принимали участие в Великой Отечественной войне и победили". Он обратил внимание, что 9 мая -это святой день для всех стран, которые когда-то пожертвовали огромным количеством жизней для освобождения мира от фашизма.

Представитель Кремля также заверил, что российские власти принимают "все необходимые меры для обеспечения безопасности" на параде, в том числе с учетом присутствия иностранных гостей.

Об участниках

Возведение трибун, которые смогут вместить почти 7 тыс. зрителей, началось в конце апреля. Федеральная служба охраны предупредила, что с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки и проведения торжественных мероприятий Красная площадь будет закрыта для посещения.

В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в параде на Красной площади примут участие свыше 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники. Репетиции вместе с техникой проводились 27 апреля, 4 и 7 мая.

Как сообщили ранее ТАСС в оргкомитете фестиваля "Спасская башня", музыкальное сопровождение будут обеспечивать более 40 военных оркестров как Вооруженных сил России, так и силовых ведомств. Когда по Красной площади будут проносить флаг РФ и Знамя Победы, традиционно прозвучит песня "Священная война". Затем министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершит объезд войск и доложит верховному главнокомандующему о готовности к проведению парада, после чего президент РФ Владимир Путин выступит с речью.

В этом году первыми среди пеших колонн вновь пройдут суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Обычно в парадных расчетах представлены все виды и рода Вооруженных сил России. Как в свою очередь отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, бойцы специальной военной операции тоже будут задействованы. Остальные участники пеших колонн официально не назывались.

Прохождение механизированной колонны по Красной площади традиционно откроет танк Т-34. В репетициях принимали участие бронеавтомобили "Тигр-М", БТР-82А, БМП "Бумеранг", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс". Среди новинок парада ожидаются бронеавтомобили "Спартак" и 3-СТС "Ахмат".