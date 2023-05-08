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Мэр Белгорода объявил об отмене праздничных мероприятий 9 мая в целях безопасности

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил в своем Telegram-канале, что принял решение отменить праздничные мероприятия на 9 мая в целях безопасности.

Мэр Белгорода объявил об отмене праздничных мероприятий 9 мая
© РИА Новости

"Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь - рисковать не стоит", - написал Демидов.

По его словам, запланированные ко Дню Победы мероприятия будут обязательно проведены, "когда позволит обстановка".

Как отметил градоначальник, пока придется ограничиться возложением цветов к памятникам Великой Отечественной войны и поздравлением ветеранов. Он также добавил, что после окончания акции "Волна памяти" и церемонии возложения цветов к мемориалам в 11:00 ограничение движения автомобилей на близлежащих улицах, которое было анонсировано ранее, будет снято.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что военный парад в честь Дня Победы 9 мая отменен в Новочеркасске, он пройдет только в Ростове-на-Дону.

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