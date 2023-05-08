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В Петербурге прошел концерт ко Дню Победы

Праздничный концерт в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в БКЗ "Октябрьский" в центре Петербурга. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства города.

В Петербурге прошел концерт ко Дню Победы
© РИА Новости

Гостей концерта и артистов поздравили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель городского законодательного собрания Александр Бельский и заместитель командующего Западным военным округом Игорь Серицкий.

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Беглов поблагодарил присутствовавших в зале ветеранов за Великую Победу и самоотверженный труд по восстановлению страны после войны. В своей речи он подчеркнул преемственность поколений - защитников страны в прошлом и сегодня. "Наша молодежь, наши воины, воспитанные на примере поколения победителей, защищают Отечество, защищают нашу историю, защищают Донбасс, детей и стариков. Среди них петербуржцы - наследники защитников блокадного Ленинграда", - отметил Беглов.

На концерте выступили артисты Александр Розенбаум, Василий Герелло, Дмитрий Певцов, Евгений Дятлов, Елена Ваенга, Григорий Чернецов, Денис Яковлев, а также Ансамбль песни и пляски Западного военного округа и другие творческие коллективы.

Петербург в канун Дня Победы

Утром 8 мая в Санкт-Петербурге прошли торжественно-траурные мероприятия. У дома №14 на Невском проспекте собравшиеся горожане возложили цветы к мемориальной доске у сохраненной надписи "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". На площади Победы в Московском районе города состоялось возложение цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

На Пискаревском мемориальном кладбище также прошла традиционная церемония возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина". Память павших в годы войны почтили делегации от федеральных и региональных органов власти, общественных организаций ветеранов и блокадников, а также от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ. Позже на официальной странице генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге в соцсети "ВКонтакте" сообщили, что венки в память о жертвах Второй мировой войны возложили на Пискаревском мемориальном кладбище представители стран Европы.

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