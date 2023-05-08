Машков высказался по поводу обвинений СБУ

Служба безопасности Украины заочно предъявила Владимиру Машкову обвинения по трем статьям национального Уголовного кодекса: о посягательстве на территориальную целостность (поддержке вхождения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ ), поддержке СВО и о нарушении порядка въезда на «временно оккупированную территорию» Крыма.

«Николай Васильевич Гоголь очень точно написал, что, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум», — подчеркнул народный артист РФ.

В 2022 году Европейский союз включил в седьмой пакет санкций против России Владимира Машкова. Согласно публикации, он активно поддерживал российскую спецоперацию на Украине, а до этого выступал в поддержку присоединения Крыма к России.