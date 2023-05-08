Запорожская АЭС приостанавливает работу

Власти Запорожской области приостанавливают работу реакторов Запорожской АЭС во избежание провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в понедельник врио губернатора области Евгений Балицкий в интервью телеканалу "Крым-24".
Он отметил, что ВСУ "начали сбрасывать воду с плотин".
"У нас поднялся уровень [воды в Каховском водохранилище] до 17,08 [метра]. Мы понимаем, что это манипуляция. Атомные реакторы приостановлены. Пятый реактор находится в горячем резерве", - сказал Балицкий, добавив, что работа энергоблоков приостанавливается из-за непредсказуемости действий украинской стороны.