Запорожская АЭС приостанавливает работу

"У нас поднялся уровень [воды в Каховском водохранилище] до 17,08 [метра]. Мы понимаем, что это манипуляция. Атомные реакторы приостановлены. Пятый реактор находится в горячем резерве", - сказал Балицкий, добавив, что работа энергоблоков приостанавливается из-за непредсказуемости действий украинской стороны.