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На Запорожской АЭС приостанавливают работу блоков, чтобы избежать провокаций ВСУ

Власти Запорожской области приостанавливают работу реакторов Запорожской АЭС во избежание провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в понедельник врио губернатора области Евгений Балицкий в интервью телеканалу "Крым-24".

Запорожская АЭС приостанавливает работу
© РИА Новости

Он отметил, что ВСУ "начали сбрасывать воду с плотин".

"У нас поднялся уровень [воды в Каховском водохранилище] до 17,08 [метра]. Мы понимаем, что это манипуляция. Атомные реакторы приостановлены. Пятый реактор находится в горячем резерве", - сказал Балицкий, добавив, что работа энергоблоков приостанавливается из-за непредсказуемости действий украинской стороны.

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