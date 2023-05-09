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"Роскосмос" опубликовал снимок лесных пожаров в Свердловской области

Пожары, охватившие Урал, в том числе Свердловскую область, отслеживают из космоса.

"Роскосмос" опубликовал снимок лесных пожаров в Свердловской области
© Unsplash

«Роскосмос» опубликовал в Telegram-канале снимок, сделанный спутником дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».

В комментарии к изображению указывается: «Роскосмос продолжает следить за ситуацией с пожарами в Свердловской области. Снимок нашего спутника «Канопус-В» — этот космический помощник оперативно оповещает наземные службы о стихийных бедствиях».

Изображение показывало ситуацию по состоянию на утро 8 мая. Огнем, согласно официальному отчету, было охвачено более 54,1 тыс. га леса.

Роскосмос

С огнем борются свыше 4,8 тыс. специалистов, а также около 6 тыс. волонтеров.

9 мая пожары на Среднем Урале планируют ликвидировать на площади как минимум в 2 тысячи гектаров, локализовать — на 19 тысячах.

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