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Режим ЧС из-за природных пожаров введен в Омской области

В Омской области из-за лесных пожаров введен режим ЧС, рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Виталий Хоценко. Он добавил, что в макрорегионе складывается крайне пожароопасная обстановка.

Еще один российский регион ввел режим ЧС из-за природных пожаров
© РИА Новости

Хоценко отметил, что в зоне особого риска в настоящее время находятся северная и центральная часть области.

По словам главы области, обстановка осложняется рядом факторов. В том числе, отсутствием осадков, сильными ветрами и жаркой погодой.

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Главы районов, уточнил Хотенко, получили задания ежедневно мониторить обстановку, информировать население по вопросам пожарной безопасности.

Кроме того, в 11 районах области введен запрет на все виды охоты, заметил врио губернатора. Он пояснил, что запрет коснулся, в частности, Знаменского, Муромцевского и Тюкалинского районов.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введен в Тюменской и Свердловской областях. Это обусловлено сложной обстановкой в регионах, появлением новых очагов возгорания.

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