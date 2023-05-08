Еще один российский регион ввел режим ЧС из-за природных пожаров

Режим ЧС из-за природных пожаров введен в Омской области
В Омской области из-за лесных пожаров введен режим ЧС, рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Виталий Хоценко. Он добавил, что в макрорегионе складывается крайне пожароопасная обстановка.
Хоценко отметил, что в зоне особого риска в настоящее время находятся северная и центральная часть области.
По словам главы области, обстановка осложняется рядом факторов. В том числе, отсутствием осадков, сильными ветрами и жаркой погодой.
Главы районов, уточнил Хотенко, получили задания ежедневно мониторить обстановку, информировать население по вопросам пожарной безопасности.
Кроме того, в 11 районах области введен запрет на все виды охоты, заметил врио губернатора. Он пояснил, что запрет коснулся, в частности, Знаменского, Муромцевского и Тюкалинского районов.
Ранее сообщалось, что режим ЧС введен в Тюменской и Свердловской областях. Это обусловлено сложной обстановкой в регионах, появлением новых очагов возгорания.