$76.82-1.7984.91-2.09

На Украине заочно предъявили обвинения актеру Владимиру Машкову

Служба безопасности Украины заочно предъявила известному российскому актеру Владимиру Машкову обвинения по трем уголовным статьям. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На Украине заочно предъявили обвинения актеру Владимиру Машкову
© ТАСС

В пресс-службе пояснили, что следователи собрали доказательную базу на артиста, которая позволяет предъявить ему обвинения по трем статьям.

По данным СБУ, Машков неоднократно высказывался в поддержку спецоперации на Украине, оправдывал вхождение Запорожья, Донбасса и Херсонской области в состав Российской Федерации.

Кроме того, актера обвинили в том, что он в 2014-2022 годах посещал Крым и Донбасс.

Прилепин заявил, что был за рулём подорвавшейся машины

За эти действия, отметили в пресс-службе, Машкову предъявлены обвинения по статьям о нарушении территориальной целостности республики, об оправдании российской спецоперации, о нарушении миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что СБУ по аналогичным статьям предъявила обвинения руководителю СК РФ Александру Бастрыкину и главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий