На Украине заочно предъявили обвинения актеру Владимиру Машкову
Служба безопасности Украины заочно предъявила известному российскому актеру Владимиру Машкову обвинения по трем уголовным статьям. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В пресс-службе пояснили, что следователи собрали доказательную базу на артиста, которая позволяет предъявить ему обвинения по трем статьям.
По данным СБУ, Машков неоднократно высказывался в поддержку спецоперации на Украине, оправдывал вхождение Запорожья, Донбасса и Херсонской области в состав Российской Федерации.
Кроме того, актера обвинили в том, что он в 2014-2022 годах посещал Крым и Донбасс.
За эти действия, отметили в пресс-службе, Машкову предъявлены обвинения по статьям о нарушении территориальной целостности республики, об оправдании российской спецоперации, о нарушении миграционного законодательства.
Ранее сообщалось, что СБУ по аналогичным статьям предъявила обвинения руководителю СК РФ Александру Бастрыкину и главе Банка России Эльвире Набиуллиной.