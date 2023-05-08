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В Госдуме рассказали, за что можно получить штраф в собственной квартире

Находясь дома можно получить штраф, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от «Единой России» Никиту Чаплина.

В Госдуме рассказали, за что можно получить штраф в собственной квартире
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По его словам, прежде всего это шум. Время, в которое запрещается шуметь и размер штрафа, как правило, устанавливают в регионе местным законодательством. Чаще всего это промежуток с 22 часов до 7 утра, а также в обеденное время. Например, в Москве за нарушение тишины придется заплатить до 2 тысяч рублей.

Также штраф грозит за незаконную перепланировку. Желание объединить балкон с кухней или спальню с кухней — не всегда законно. За это полагается наказание на сумму до 2,5 тысячи рублей.

Собственники квартир должны использовать жилплощадь только для проживания. В случае, если в помещении находится магазин или хостел, грозит штраф до 1,5 тысячи рублей и запрет на ведение незаконной деятельности.

Также заплатить придается в случае курения на балконе. Если это будет мешать соседям, то собственник может быть оштрафован на сумму до 1,5 тысячи рублей. А если человек курит на детской площадке или в подъезде, то он может быть оштрафован на сумму до 3 тысяч рублей.

На эту же сумму, по словам депутата, может быть наказание за выброшенный в подъезде мусор, либо за грязь в квартире. Россиян призвали проявлять осторожность и соблюдать правила.

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