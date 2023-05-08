Умер актер из "Следствие ведут ЗнаТоКи" и "Бумера" Виктор Шуляковский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, заслуженный артист РФ Виктор Шуляковский скончался в воскресенье на 77-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра на Таганке, в котором служил артист.

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"Скончался Виктор Александрович Шуляковский. С 1974 года Виктор Александрович был одним из ведущих актеров Театра на Таганке", - уточнили в пресс-службе.

Причина не названа. О дате и месте прощания с артистом станет известно позднее.