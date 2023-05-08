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Умер актер из "Следствие ведут ЗнаТоКи" и "Бумера" Виктор Шуляковский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, заслуженный артист РФ Виктор Шуляковский скончался в воскресенье на 77-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра на Таганке, в котором служил артист.

Умер актер из "Следствие ведут ЗнаТоКи" и "Бумера" Виктор Шуляковский
© Российская Газета

"Скончался Виктор Александрович Шуляковский. С 1974 года Виктор Александрович был одним из ведущих актеров Театра на Таганке", - уточнили в пресс-службе.

Причина не названа. О дате и месте прощания с артистом станет известно позднее.

Шуляковский родился 3 июля 1945 года. В 1973-м окончил Театральное училище имени Щукина, играл в театре имени Гоголя. На экранах дебютировал в 1980-м, сыграв Можеро в "Эскадроне гусар летучих". Далее - "Этот фантастический мир", Губернатор в "Мертвых душах" 1984-го, "Запретная зона", "Следствие ведут ЗнаТоКи", Аджубей в "Серых волках", второй "Бумер", "Жизнь и судьба", другие.

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