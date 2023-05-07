Еще в одном российском регионе ввели режим ЧС

На территории всей Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Отмечается, что режим ЧС действует с 7 мая. Соответствующее постановление подписано губернатором.

Ранее сообщалось, что в деревне Юлдус Курганской области загорелись школа и 20 домов, проводится экстренная эвакуация.

7 мая в МЧС заявили, что эвакуация проводится и в деревне Белый Яр Курганской области. В этот же день также стало известно, что в Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных лесных пожаров.