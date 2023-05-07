Прилепин заявил, что был за рулём подорвавшейся машины
Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот» Захар Прилепин заявил, что был за рулём машины, в которой он подорвался.
«Я был за рулем. Взрыв произошел под его (находящегося на соседнем сидении охранника. — RT) колесом... У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и ещё там что-то», — написал он в Telegram.
Прилепин также подтвердил, что высадил из машины дочь за 5 минут до взрыва и украинский блогер Анатолий Шарий в своём видео перепутал факты, показав фото домов не из его деревни.