Пугачева опубликовала архивные фото с ветеранами

Артистка Алла Пугачева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) серию фотографий, посвященных 9 мая. На фото изображена Примадонна с ветеранами в разные годы.

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На первом снимке совсем юная Алла Пугачева стоит в компании ветеранов, на втором — уже повзрослевшая Примадонна сидит на застолье в окружении участников Великой Отечественной войны.

«Где же вы теперь друзья-однополчане?» — подписала пост Пугачева словами из песни композитора Василия Соловьева-Седого на стихи поэта Алексея Фатьянова 1947 года. «Как вас не хватает сегодня», — добавила она.