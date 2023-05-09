Пугачева опубликовала архивные фото с ветеранами

Артистка Алла Пугачева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) серию фотографий, посвященных 9 мая. На фото изображена Примадонна с ветеранами в разные годы.
На первом снимке совсем юная Алла Пугачева стоит в компании ветеранов, на втором — уже повзрослевшая Примадонна сидит на застолье в окружении участников Великой Отечественной войны.
«Где же вы теперь друзья-однополчане?» — подписала пост Пугачева словами из песни композитора Василия Соловьева-Седого на стихи поэта Алексея Фатьянова 1947 года. «Как вас не хватает сегодня», — добавила она.
«Прошедшие войну, знающие цену победы»; «Алла Борисовна, а как нам Вас не хватает»; «Светлая им память, как их правда не хватает»; «Аллочка, с Днем памяти и скорби», — написали поклонники артистки.