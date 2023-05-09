Ситуация с коронавирусной инфекцией в России улучшается, часть ограничений, направленных на недопущение распространения заболевания, снята. Об этом во вторник перед парадом Победы заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Часть [антиковидных] ограничений уже снята, <...> и ситуация улучшается", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 5 мая объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире.