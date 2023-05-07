Общественники требуют проверить деятельность блогера Дорего

Блогер Анастасия Дорего именует себя экспертом по «жизни в наслаждении и удовольствии». Девушка сейчас живет в Дубае и продает марафоны по денежным медитациям, а также курсы по пробуждению женственности и сексуальности.

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Жалоба от представителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елены Крайт поступила в Генпрокуратуру России после того, как Дорего выложила в своем блоге видеоролик, с набитым деньгами чемоданом. Анастасия прокомментировала ситуацию, заявив, что это она так «раскладывает вещи», - пишет life.ru со ссылкой на Телеграм-каналы.