$76.82-1.7984.91-2.09

Shot: блогершу Анастасию Дорего требуют проверить на уклонение от уплаты налогов

Общественники написали обращение в Генпрокуратуру РФ Игорю Краснову после поста блогершы Анастасии Дорего, на котором она показывает набитый деньгами чемодан с подписью, что так она "раскладывает вещи". Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным канала, сейчас Дорего проживает в Дубае и продает марафоны по денежным медитациям. Пост с чемоданом денег к настоящему моменту девушка удалила. В обращении Краснову представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт написала, что подобные "тренеры" личностного роста привлекают доверчивых граждан фотографиями шикарной жизни и обманывают их, так как шикарная жизнь наступает только у блогеров-обманщиков.

Ранее сообщалось, что известная продажей курсов и проведением марафонов среди подписчиков блогерша Юрченко попала под проверку со стороны МВД. До этого москвичка заплатила 2 млн рублей мошенникам за рекламу у популярных блогеров.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий