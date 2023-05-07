Общественники написали обращение в Генпрокуратуру РФ Игорю Краснову после поста блогершы Анастасии Дорего, на котором она показывает набитый деньгами чемодан с подписью, что так она "раскладывает вещи". Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным канала, сейчас Дорего проживает в Дубае и продает марафоны по денежным медитациям. Пост с чемоданом денег к настоящему моменту девушка удалила. В обращении Краснову представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт написала, что подобные "тренеры" личностного роста привлекают доверчивых граждан фотографиями шикарной жизни и обманывают их, так как шикарная жизнь наступает только у блогеров-обманщиков.