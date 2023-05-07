С актером Тютрюмовым простятся в петербургском кинотеатре

10 мая в петербургском кинотеатре "Родина" на Караванной, 12, пройдет церемония прощания с известным актером Александром Тютрюмовым, скончавшимся сегодня на 65-м году жизни, сообщает киностудия "Ленфильм", где артист работал с 1995 года.

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Отмечается, что проститься с актером можно будет с 10.00 до 12.00, затем в Храме Рождества Христова на Песках на улице 6-й Советской, 19А, состоится отпевание.

Напомним, артисту стало плохо накануне. Он пожаловался на резкую боль, был госпитализирован, врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Александр Тютрюмов умер от воспаления внутренних органов.