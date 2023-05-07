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С актером из "Убойной силы" Александром Тютрюмовым простятся в петербургском кинотеатре

10 мая в петербургском кинотеатре "Родина" на Караванной, 12, пройдет церемония прощания с известным актером Александром Тютрюмовым, скончавшимся сегодня на 65-м году жизни, сообщает киностудия "Ленфильм", где артист работал с 1995 года.

С актером Тютрюмовым простятся в петербургском кинотеатре
© Российская Газета

Отмечается, что проститься с актером можно будет с 10.00 до 12.00, затем в Храме Рождества Христова на Песках на улице 6-й Советской, 19А, состоится отпевание.

Напомним, артисту стало плохо накануне. Он пожаловался на резкую боль, был госпитализирован, врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Александр Тютрюмов умер от воспаления внутренних органов.

В фильмографии артиста десятки фильмов и сериалов. Он снимался в "Особенностях национальной охоты", "Подкидыше", "Меченосце", новой "Иронии судьбы". Но наибольшую известность ему принесли роли высокопоставленных сотрудников полиции в "Улицах разбитых фонарей" и "Убойной силе".

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