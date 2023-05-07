Дачникам назвали необычный способ борьбы с вредителями

Необычным, но эффективным средством для борьбы с вредителями на приусадебном участке является кока-кола, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин . По его словам, сладкая газировка поможет избавиться от колорадских жуков, слизней и улиток.

Кока-кола — отличное средство в борьбе с тлей, колорадским жуком, слизнями и улитками. В напитке много сахара, что позволяет приклеивать вредителей к листьям и стволам растений, а химический состав колы блокирует действие кислоты, которую выделяют жуки. Схема простая: разводим 3 л газировки в 8 л воды и опрыскиваем плодовые и ягодные культуры, — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что от улиток и слизней избавляются, выкапывая неглубокие ямы и помещая туда открытые емкости с колой: вредители приползут на сладкий запах, но не смогут выбраться, погибая от действия кислоты.

Для борьбы с колорадским жуком и его личинками раствор из кола-колы должен быть чуть-чуть другим: берем два литра газировки на пять литров воды, смешиваем и опрыскаем свои растения. Большое преимущество, что такой раствор можно использовать во время сбора урожая, кола не навредит ни вам, ни растениям, — сказал Чаплин.

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