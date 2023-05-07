Папа Римский поздравил россиян с наступающим Днем Победы

"Несмотря на все давление и демонизацию этого праздника со стороны Запада, Папа Римский поздравляет русских с Днем Победы. Говорит о том, что в этот день, 9 мая, будет молиться за всех погибших в эту страшную войну. Помнит о том, что основной груз в этой войне был возложен на плечи русского, украинского, белорусского и других народов СССР", - сказал Севастьянов.