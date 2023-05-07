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Папа Римский поздравил россиян с наступающим Днем Победы

Папа Римский Франциск поздравил россиян с наступающим Днем Победы, отметив, что 9 мая будет молиться о погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

Папа Римский поздравил россиян с наступающим Днем Победы
© globallookpress.com

"Несмотря на все давление и демонизацию этого праздника со стороны Запада, Папа Римский поздравляет русских с Днем Победы. Говорит о том, что в этот день, 9 мая, будет молиться за всех погибших в эту страшную войну. Помнит о том, что основной груз в этой войне был возложен на плечи русского, украинского, белорусского и других народов СССР", - сказал Севастьянов.

По словам понтифика, от русского и украинского народов, которые помнят все ужасы той войны, зависит мир в Европе. Поэтому Украина и Россия должны найти точки соприкосновения, чтобы наладить переговорный процесс без военных действий.

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