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За сутки в РФ выявили 3 811 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 3 811 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Госпитализация потребовалась 364 пациентам. Это на 54,6% меньше, чем днем ранее.

За сутки в РФ выявили 3 811 новых случаев COVID-19
© портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Число госпитализаций увеличилось в 11 субъектах РФ, а снизилось – в 62. В 12 регионах ситуация осталась без изменений. От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 29 человек.

Между тем благополучно перенесли болезнь 4 749 пациентов. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее объявил о завершении в мире режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. По его словам, за время пандемии, по официальным данным, вирус унес жизни около 7 миллионов человек, однако в действительности эта цифра может доходить до 20 миллионов.

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