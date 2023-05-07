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Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна

Писателя Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна, он создании. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна
© РИА Новости

Как утверждается, в настоящий момент врачи оценивают его состояние как стабильное.

«О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании», - написал он в своем Telegram-канале.

Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области

Накануне автомобиль со знаменитым писателем был подорван в Нижегородской области. Прилепину удалось выжить.

Как рассказали жители деревни Пионерское, где произошло покушение, на месте ЧП образовалась огромная воронка, а машину «раскурочило».

Возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали двух человек, которые могут быть причастны к подрыву.

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