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«Так называемые друзья его использовали»: Нелли Кобзон высказалась об окружении Вячеслава Зайцева

Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Он был талантливым дизайнером, однако совершенно не умел вести бизнес. Этим пользовались его «так называемые друзья». Об этом рассказала вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон.

Нелли Кобзон высказалась об окружении Вячеслава Зайцева
© вечерняя москва

По ее словам, Зайцев был талантлив в создании модной одежды. При этом отсутствовала поддержка со стороны его детей. Это повлияло на то, что ведение бизнеса ему давалось тяжело, и близкие к модельеру люди этим пользовались.

— По его ли вине или из-за его окружения, но Дом моды Зайцева прогорел. А уж когда Слава заболел, так называемые друзья его просто использовали. Таскали на мероприятия как куклу. Последний раз я была на его дне рождения год назад. Эта встреча оставила грустное впечатление, — приводит слова Кобзон «Комсомольская правда».

Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в городском округе Щелково Московской области. Церемония состоялась в четверг, 4 мая. Сын модельера Егор объяснил, почему было принято решение похоронить отца в Щелкове — Зайцев построил на этой земле дом и прожил в нем большую часть своей жизни.

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