Нелли Кобзон высказалась об окружении Вячеслава Зайцева

— По его ли вине или из-за его окружения, но Дом моды Зайцева прогорел. А уж когда Слава заболел, так называемые друзья его просто использовали. Таскали на мероприятия как куклу. Последний раз я была на его дне рождения год назад. Эта встреча оставила грустное впечатление, — приводит слова Кобзон «Комсомольская правда».