Россиянам объяснили, когда нельзя подать на развод

Стало известно, в каких случаях закон запрещает гражданам России разводиться. Эту норму разъяснил преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Константин Киктенко, передает «Прайм».

Юрист рассказал, что ограничения на развод устанавливает Семейный кодекс.

Одно из таких ограничений - беременность супруги. Развод будет невозможен без её согласия на расторжение брака.

Аналогичное согласие супруги понадобится, если ребенку еще не исполнился 1 год. Причем это правило распространяется даже на случаи, когда младенец родился мертвым или умер в возрасте до 1 года.

Все основания для развода прописаны в статье 7 Семейного кодекса.

Это согласие обоих супругов, смерть или объявление одного из них умершим. Если речь идет о недееспособном супруге, для развода требуется заявление его опекуна.