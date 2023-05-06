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Россиянам объяснили, когда нельзя подать на развод

Стало известно, в каких случаях закон запрещает гражданам России разводиться. Эту норму разъяснил преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Константин Киктенко, передает «Прайм».

Россиянам объяснили, когда нельзя подать на развод
© РИА Новости

Юрист рассказал, что ограничения на развод устанавливает Семейный кодекс.

Одно из таких ограничений - беременность супруги. Развод будет невозможен без её согласия на расторжение брака.

Аналогичное согласие супруги понадобится, если ребенку еще не исполнился 1 год. Причем это правило распространяется даже на случаи, когда младенец родился мертвым или умер в возрасте до 1 года.

Все основания для развода прописаны в статье 7 Семейного кодекса.

Это согласие обоих супругов, смерть или объявление одного из них умершим. Если речь идет о недееспособном супруге, для развода требуется заявление его опекуна.

Ранее стало известно, какие документы требуются для онлайн-развода.

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