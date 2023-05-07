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Частицу Вечного огня из Москвы доставили в Бишкек

«Огонь памяти» прибыл в Бишкек . Его привезли с Могилы Неизвестного солдата, которая находится в Москве у Кремлевской стены, сообщает «МИР 24».

Частицу Вечного огня из Москвы доставили в Бишкек
© РИА Новости

В честь этого события в столице Кыргызстана на Аллее героев прошел митинг-реквием. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. Затем состоялся небольшой концерт. Частица Вечного огня накануне побывала на юге республики. В воскресенье ее передадут представителям общественных, молодежных и ветеранских организаций.

«Сегодня мы передадим больше 30 лампад, зажженных от этого огня, они разойдутся по всему Кыргызстану – Ош, Джалал-Абад, Бишкек. Завтра мы еще поедем в Кант», – отметил руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев.

В рамках акции «Огонь памяти» из Москвы частицы Вечного огня отправились в 13 стран по всему миру.

Ранее частицу Вечного огня из Москвы привезли в Минск. Его доставили в Храм Всех святых. Во время поминальной литии служители собора зажгли свечи и распространили огонь по лампадкам. Суворовцы вынесли огонь к подножию храма и передали верующим.

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