В Иркутской области ввели запрет на использование беспилотников

Об этом говорится на сайте правительства Приангарья.

«С 7 мая 2023 года в Иркутской области вводится запрет на использование беспилотных воздушных судов, в том числе квадрокоптеров. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим в указе предусмотрены исключения, в частности, для предприятий, которые исполняют госзаказ в сфере обороны.