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Сад Победы заложен в музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил России

Свыше 250 саженцев яблони посадили возле музейно-храмового комплекса Вооруженных сил России в рамках акции "Сад Победы", сообщил сайт Музея храмового комплекса ВС РФ.

Сад Победы заложен в музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил России
© Предоставлено Минобороны России

"Сад Победы" - акция высадки деревьев в память о всех защитниках Отечества, отдавших жизни в разные эпохи существования российского государства. В посадке яблонь приняли участие военнослужащие, юнармейцы, участники молодежных организаций, посетители музейного комплекса.

Также в акции "Сад Победы" приняла участие вдохновитель проекта-выставки "Жены героев"" Юлия Кондрашова. На экспозициях выставки представлены фотографии женщин Москвы и Подмосковья, чьи мужья проходят службу в Вооруженных силах РФ в зоне СВО. Возле входной группы комплекса установлены двусторонние щиты, на каждой стороне которых размещено по две фотографии. Все фото снабжены QR-кодом, просканировав который, на экране телефона можно увидеть видеоролик с обращением женщины, изображенной на фотографии.

Всего установлено 16 щитов с 64 фотографиями. В проекте приняли участие более 150 жен военнослужащих.

После посадки деревьев все участкники акции посетили главныйй храм Вооруженных сил РФ.

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