Сад Победы заложен в музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил России

"Сад Победы" - акция высадки деревьев в память о всех защитниках Отечества, отдавших жизни в разные эпохи существования российского государства. В посадке яблонь приняли участие военнослужащие, юнармейцы, участники молодежных организаций, посетители музейного комплекса.

Также в акции "Сад Победы" приняла участие вдохновитель проекта-выставки "Жены героев"" Юлия Кондрашова. На экспозициях выставки представлены фотографии женщин Москвы и Подмосковья, чьи мужья проходят службу в Вооруженных силах РФ в зоне СВО. Возле входной группы комплекса установлены двусторонние щиты, на каждой стороне которых размещено по две фотографии. Все фото снабжены QR-кодом, просканировав который, на экране телефона можно увидеть видеоролик с обращением женщины, изображенной на фотографии.