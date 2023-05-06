В ВОЗ сочли COVID-19 укоренившейся проблемой

Ранее сообщалось, что ВОЗ отменило режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. По данным организации, из-за коронавируса во всем мире умерли как минимум 20 миллионов человек.

В то же время о сохраняющейся опасности инфекции в разговоре с «Лентой.ру» предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, вирус активно мутирует, провоцируя появление и распространение более заразных вариантов. Также она отметила, что в России ведется постоянный мониторинг изменения штаммов инфекции, а также актуализируется база вариантов коронавируса, которые циркулируют на данный момент.