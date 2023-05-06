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В ВОЗ сочли COVID-19 укоренившейся проблемой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала COVID-19 укоренившейся проблемой. Соотвествующее видео с пресс-конференции появилось на официальном сайте организации.

В ВОЗ сочли COVID-19 укоренившейся проблемой
© Lenta.ru

Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус заявил, что коронавирус никогда нельзя будет полностью искоренить. Также он счел данную проблему постоянной.

Ранее сообщалось, что ВОЗ отменило режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. По данным организации, из-за коронавируса во всем мире умерли как минимум 20 миллионов человек.

В то же время о сохраняющейся опасности инфекции в разговоре с «Лентой.ру» предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, вирус активно мутирует, провоцируя появление и распространение более заразных вариантов. Также она отметила, что в России ведется постоянный мониторинг изменения штаммов инфекции, а также актуализируется база вариантов коронавируса, которые циркулируют на данный момент.

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