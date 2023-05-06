В ФНС опровергли слухи об утечке данных налогоплательщиков
Сообщения о взломе информационных ресурсов Главного научного инновационного внедренческого центра (АО ГНИВЦ) не соответствуют действительности, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФНС.
По данным агентства, ранее в интернете появились сообщения от лица хакерской группировки о взломе данных ГНИВЦ, в результате которого якобы попали в открытый доступ персональные данные налогоплательщиков.
В ФНС пояснили, что в ноябре 2022 года злоумышленники получили доступ к архиву, в котором содержалась устаревшая информация, а также разнообразные сведения, сгенерированные программами в тестовом режиме.
По данным ведомства, мошенники постоянно публикуют материалы из этого архива. При этом жулики выдают их за «утечку из АО ГНИВЦ».
Ключевая цель подобных публикаций, подчеркнули в пресс-службе, заключается в вымогательстве денежных средств под угрозой размещения в СМИ материалов порочащего характера.