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«Для меня это часть души»: Винокур рассказал о своем отношении к Юдашкину

Модельер Валентин Юдашкин был частью души российского артиста Владимира Винокура, его кончина стала большой утратой для всей культуры России. Об этом народный артист РСФСР поделился в беседе с «Вечерней Москвой» в субботу, 6 мая.

Винокур рассказал о своем отношении к Юдашкину
© Вечерняя Москва

— Для меня это часть души, легенда. Это большая утрата для нашей культуры, — сказал собеседник «ВМ».

Церемония прощания с Юдашкиным проходит на Троекуровском кладбище. Отправить в последний путь модельера приехала певица Алла Пугачева, народный артист РСФСР Владимир Винокур, актриса Клара Новикова, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также мероприятие посетили композитор Аркадий Укупник, актер Олег Стриженов, певец ЮрКисс и телеведущий Леонид Якубович.

Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью и перенес 20 операций, но они не помогли победить недуг. От депрессии Юдашкина спасала семья — жена, дочь и внуки. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного кутюрье.

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