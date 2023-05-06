Винокур рассказал о своем отношении к Юдашкину

Модельер Валентин Юдашкин был частью души российского артиста Владимира Винокура, его кончина стала большой утратой для всей культуры России. Об этом народный артист РСФСР поделился в беседе с «Вечерней Москвой» в субботу, 6 мая.

— Для меня это часть души, легенда. Это большая утрата для нашей культуры, — сказал собеседник «ВМ».

Церемония прощания с Юдашкиным проходит на Троекуровском кладбище. Отправить в последний путь модельера приехала певица Алла Пугачева, народный артист РСФСР Владимир Винокур, актриса Клара Новикова, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.